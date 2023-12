USA posielajú Ukrajine ďalší balík vojenskej pomoci: Hovoria o inteligentnej investícii

Spojené štáty v stredu oznámili posledný balík vojenskej pomoci Ukrajine v tomto roku, a to v hodnote štvrť miliardy dolárov. Ide o 54. tranžu vojenského materiálu zo skladov Pentagónu pre Ukrajinu od augusta 2021. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na vyhlásenia amerických ministerstiev zahraničných vecí a obrany.

Balík obsahuje prostriedky protivzdušnej obrany, delostreleckú muníciu, protitankové zbrane a ďalší materiál. Vychádza z prezidentského programu americkej vojenskej pomoci Ukrajine schváleného ešte počas predchádzajúcich fiškálnych rokov.

Americké ministerstvo zahraničných vecí pripomenulo, že ukrajinskej armáde pomáha koalícia viac než 50 krajín. Zároveň vyzvalo Kongres, aby schválil ďalšiu vojenskú pomoc Kyjevu.

"Je imperatívom, aby Kongres konal čo najrýchlejšie v záujme presadzovania našich národných bezpečnostných záujmov tým, že Ukrajina sa bude môcť brániť a zaistiť si svoju budúcnosť," uvádza americké ministerstvo zahraničných vecí v tlačovej správe.

Vojenskú pomoc Ukrajine označuje za "inteligentnú investíciu" do národnej bezpečnosti Spojených štátov aj Pentagón. "Odstrašuje to možnú agresiu inde vo svete, posilňuje to náš obranný priemysel a vytvára vysokokvalifikované pracovné miesta pre amerických občanov," zdôrazňuje ministerstvo obrany.

Na Kongres apeluje, aby už začiatkom nového roka schválil vláde ďalšiu pomoc Ukrajine, a tá sa tak "mohla brániť voči pokračujúcim útokom Ruska a mohla skonsolidovať a zväčšiť svoje zisky na bojisku".