Prvé slová inštruktora, ktorý učil strieľať Davida († 24): Aký bol a čo ho zaujímalo najviac?!

Českou republikou ale aj celým svetom otriasla tragédia na Univerzite Karlovej v Prahe. Masová vražda sa tam odohrala len tri dni pred Vianocami. David Kozák († 24) brutálne zabil 14 ľudí a následne zastrelil aj sám seba.

David mal držať podľa polície 8 zbraní legálne. Stanici CNN Prima sa ozval inštruktor streľby, Martin Sobotka, ktorý ho učil strieľať približne mesiac predtým, ako sa rozhodol vraždiť. "Doviezol si všetku svoju výbavu a čisto mu išlo o to naučiť sa s tou puškou pracovať, čo je samozrejme naša práca a naša náplň. Ako človek pôsobil veľmi dôveryhodne," povedal inštruktor.

Ako ďalej uviedol, ani raz počas ich stretnutí nemal pocit, že by s Davidom niečo nebolo v poriadku. "Bol veľmi tichý, veľa nehovoril a vyjadroval sa veľmi kultivovane. Mal kvalitnú výbavu a bolo vidno, že sa o strieľanie naozaj zaujíma a istým spôsobom ho napĺňa. Nikdy sa nevyjadroval ani nenaznačoval, že by sa chystal spáchať vraždu alebo strieľať do ľudí," povedal inštruktor.

Uznal však, že bol niečím iný, pretože sa nepýtal žiadne dodatočné informácie a sústredil sa len na to, aby sa naučil ovládať zbraň čo najlepšie. "Je to obrovská tragédia a keď som videl jeho fotografiu, vedel som, že ide o nášho exklienta," dodal. Na záver poznamenal, že do budúcna bude musieť zaviesť nejaké opatrenia, pri výbere klientov.