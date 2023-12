Ukrajinskí vojaci sa sťahujú z kľúčového mesta: Čo sa tam stalo?

Deň po tom, čo Rusko oznámilo ovládnutie malého, ale kľúčového mesta Marjinka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj pripustil, že jeho vojaci sa zväčša odtiaľ stiahli. TASR prevzala správy z tlačových agentúr DPA a AFP.

Zalužnyj povedal v utorok novinárom v Kyjeve, že nové obranné línie boli vybudované na okrajoch Marjinky alebo na niektorých miestach až mimo nej. Generál dodal, že Marjinka je do veľkej miery zničená a opustená, ale stále má strategický význam. Marjinka sa nachádza len necelých 30 kilometrov juhozápadne od dôležitého mesta Doneck, ktoré je pod kontrolou Rusov.

"Bránime každý kus našej zeme, ale životy našich vojakov sú pre nás dôležitejšie," vysvetlil Zalužnyj. Doplnil, že mesto "už v každom prípade neexistuje", lebo Rusi ho ničili "ulicu za ulicou".

K odsunu vojakov ešte povedal: "Nie je to niečo, prečo by mala verejnosť protestovať." Zalužnyj tiež uviedol, že ruskí vojaci môžu do "dvoch až troch mesiacov" uspieť aj v dobytí mesta Avdijivka, severne od Donecka. Obrana tam bude udržiavaná tak dlho, ako to bude možné, dodal.

Ukrajina bojuje proti Rusku od 24. februára 2022, keď Moskva spustila inváziu do susednej krajiny a keď ruské sily obsadili ukrajinské územie na mnohých frontoch. Odvtedy Ukrajinci vytlačili ruských vojakov na východ a na juh.

Moskva počas vojny anektovala štyri ukrajinské oblasti na východe a juhu, a to v rozpore s medzinárodným právom. Boje sa stále sústreďujú práve okolo východu a juhu.

Ukrajinské sily spustili tento rok v lete protiofenzívu s cieľom oslobodiť okupované územia, ale ich postup sa zastavil. Kyjev sa zaviazal, že znovu získa všetky územia obsadené Ruskom, vrátane Krymského polostrova, ktorý Kremeľ anektoval v roku 2014.

Ruský minister obrany Sergej Šojgu oznámil v pondelok aj prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že ruské sily "úplne" dobyli Marjinku. Putin mu na stretnutí vysielanom v televízii zablahoželal k úspechu. Podľa neho to poskytuje "príležitosť na pohyb v širšej operačnej oblasti". Šojgu tiež vyhlásil, že ovládnutie Marjinky umožní jeho vojakom "posúvať sa týmto smerom" a "účinnejšie chrániť Doneck pred útokmi" ukrajinských síl.