Ako vrátiť nevhodný darček! Pozor, postup pri kúpe cez internet je iný

Hoci by vianočné darčeky mali byť prejavom lásky a pozornosti, nie úplne vždy sa Ježiško trafí do vášho vkusu. Otec vám kúpi vysávač napriek tomu, že máte doma robotický, či sestra zafandí vašej postave a do riflí od nej sa ani nevojdete.

Po Vianociach tak niektorí riešia ten istý problém: čo s tými darovanými omylmi? Môžete nevhodný darček vymeniť, alebo vrátiť a pýtať si späť peniaze? Podľa slovenskej legislatívy, pri bezdôvodnej výmene tovaru predávajúci nie je povinný vziať produkt späť, alebo vymeniť za iný. „Je to vždy vecou dohody medzi predávajúcim a kupujúcim," dopĺňa Marián Jargaš zo Slovenskej obchodnej inšpekcie. Na druhej strane dnes už je prakticky zvykom obchodníkov vyjsť v tomto smere v ústrety zákazníkom aj nad rámec zákona. „Máme poznatky z minulých období, že niektorí predávajúci tovar, ktorý nebol používaný alebo nepodliehal reklamácii, prevezmú späť a vrátia peniaze," pokračuje Jargaš. Je to jeden z marketingových nástrojov predajcov. Prirodzene, ak je zákazník spokojný, bude mať tendenciu sa opakovane vrátiť. Je dôležité upozorniť, že žiadny právny predpis nepriznáva spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru, zakúpeného v kamennom obchode (prevádzkarni). Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný. Najlepšie urobíte, ak si ešte pred kúpou overíte, či je možné zakúpený tovar vrátiť a za akých podmienok. Obchodník môže žiadať originálne balenie či aj neodstrihnuté visačky, veľmi pravdepodobne bude musieť byť tovar nepoužitý. Zistite si tiež, či vám pri vrátení vyplatia kúpnu sumu, alebo si budete musieť vybrať iný tovar.

