Nezvestného Alexa vypátrali po 6 rokoch! Šokujúce pozadie chlapcovho zmiznutia

Nezvestný britský tínedžer, ktorého našli vo Francúzsku po šiestich rokoch od zmiznutia, prehovoril o svojom živote. Tvrdí, že utiekol po hádke s mamou, pretože mu liezol na nervy spôsob života, ktorý presadzovala.

“Mali sme hlúpu hádku o ničom,” povedal 17-ročný Alex Batty v rozhovore pre denník The Sun niekoľko dní po návrate do Spojeného kráľovstva. So svojou mamou a starým otcom žili nomádskym spôsobom života, informuje NY Post. V septembri 2017 odišli na dovolenku do Španielska a už sa nevrátili. Alex mal obavy z toho, ako by vyzeral jeho život po boku jeho mamy.

Opisuje ju ako skvelého človeka, ale nie najlepšiu matku. “Neustále sťahovanie, žiadni priatelia, žiadny sociálny život. Práca, práca, práca a žiadne štúdium,” načrtol niektoré zo svojich obáv. 11. decembra si zbalil štyri tričká, tri páry nohavíc, skejtbord, baterku, 100 eur a švajčiarsky nožík. Pred odchodom napísal list na rozlúčku. “Veľmi ťa ľúbim, nehnevaj sa na mňa príliš,” bolo uvedené v spomínanom liste.

Francúzska polícia sa domnieva, že mama Melanie Batty sa nachádza vo Fínsku. V stanovisku ďalej uvádza, že starý otec David Batty je s najväčšou pravdepodobnosťou mŕtvy. Alex sa vrátil do mesta Oldham neďaleko Manchestru. Býva so svojou starou mamou Susan, ktorá je zároveň jeho zákonnou zástupkyňou. 17-ročný chlapec teraz plánuje ísť na vysokú školu, kde chce študovať informatiku.