Koľko času ste na Vianoce strávili pred obrazovkou mobilu? Podeľte sa o svoj screen time a vyhrajte!

Vianoce sú sviatky hojnosti, a to v každom smere. Veľa nakupujeme, upratujeme, naháňame sa, jeme, pijeme...a tiež scrollujeme obrazovku svojho smartfónu.

Viete, koľko času ste 24. decembra strávili na mobile? Sú vo vašej rodine digitálne technológie na Vianoce tabu alebo, naopak, zvyknete zdieľať sviatočné chvíle na sociálnych sieťach? Podeľte sa o svoj vianočný screen time a vyhrajte skvelý offline darček od SPP – poukážku na nákup kníh.

Vianoce s rodinou vs. Vianoce s mobilom

Podľa údajov portálu DataReportal trávi priemerný používateľ v roku 2023 surfovaním na internete každý deň 6 hodín a 58 minút, z toho 2 hodiny a 24 minút na sociálnych sieťach. Ak by ste očakávali, že počas sviatkov tieto čísla klesnú, opak je pravdou. Čas, ktorý by mal patriť pohode a spoločným chvíľam s blízkymi, mnohokrát nahradí práve ťukanie do mobilu.

Zaujímavosť na zamyslenie: Je dokázané, že pokiaľ máte počas rozhovoru s niekým mobil na stole, hoci aj otočený displejom dolu, ten druhý sa automaticky cíti pre vás menej dôležitý!

Aký je váš vianočný screen time?

Ak vás zaujíma, koľko času ste na Štedrý deň strávili na mobile, zistíte to jednoducho. Svoj screen time, teda čas pred obrazovkou, nájdete takto:

• iPhone: Nastavenia → Čas pred obrazovkou

• Android: Nastavenia → Digitálna rovnováha a rodičovská kontrola

Následne si navoľte dátum „24. december“ a prezrite si údaje. Ak sa rozhodnete o ne podeliť v súťaži, ktorá práve prebieha na facebookovom profile SPP, môžete navyše vyhrať skvelé ceny.

Ako sa zapojiť do súťaže

• Kliknite si na facebookový profil SPP.

• Do komentára pod súťažný post vložte screenshot (snímku obrazovky) číselných údajov vášho času pred obrazovkou, ktoré ste dosiahli 24. decembra. To je všetko.

• Súťaž trvá do 6. januára vrátane.

• Piati výhercovia budú vyžrebovaní náhodne, bez ohľadu na ich dosiahnutý screen time, dňa 8. januára.

• Výhrou je 5 x poukážka do sietí kníhkupectiev Martinus v hodnote 50 eur, aby ste si mohli dopriať ešte viac nerušených offline aktivít.

Novoročné predsavzatie – nižší screen time

Ak ste náhodou neboli spokojní s číslom, ktoré vám mobil ukázal, skúste si medzi svoje novoročné predsavzatia zaradiť aj digitálnu očistu. Čo to znamená? Že budete vedome tráviť menej času s mobilom, tabletom či laptom a viac so svojimi blízkymi a sebou samým.

Digitálna očista z dielne SPP je osvetou rozumného využívania digitálnych technológií, ktoré spotrebúvajú veľké množstvo elektrickej energie a produkujú nezanedbateľné množstvo CO2. Na Vianoce a aj po zvyšok roka má zmysel odložiť mobil a venovať vzácnu energiu tomu, na čom naozaj záleží. A vychutnať si tak skutočné teplo domova.

