Rodičia, zbystrite pozornosť: Vášmu dieťatku môže škodiť úplne bežná vec! Radšej to vyhoďte

Mnohé bábätká a batoľatá sa spoliehajú na cumlík, ktorý im poskytuje pohodlie, a rodičia ho často považujú za skvelú pomôcku, keď sa snažia upokojiť rozrušené dieťa alebo ho uspať. Takýto dlhodobý prístup však môže mať vážne vedľajšie účinky, ktoré dokážu ovplyvniť ich dospelé zuby a dokonca aj reč.

Ako informuje Mirror, štúdie ukázali, že dlhodobé používanie cumlíka môže viesť k problémom so zubami, ako je nadmerný predkus, keď predné zuby vyčnievajú von nad spodné zuby, alebo úzky oblúk, ktorý môže mať za následok problémy s rozstupom zubov, alebo otvorený skus, keď je medzi hornou a dolnou skupinou zubov medzera. Zubný lekár uviedol, že existujú dva kľúčové faktory, pokiaľ ide o čo najbezpečnejšie používanie cumlíka - frekvencia a trvanie.

Odporúča, aby rodičia obmedzili používanie cumlíkov počas bdenia a snažili sa ich úplne prestať používať do dvoch alebo troch rokov. "Je to náročné, ale obmedzenie používania cumlíkov môže výrazne zmierniť potenciálne problémy so zubami," povedal zubár. Prestať používať cumlíky po dosiahnutí tohto veku podľa neho umožňuje čeľustiam a ústam usadiť sa pred tým, ako sa objavia trvalé zuby. Odstavenie skôr ako v tomto veku by bolo veľmi vhodné, rovnako ako obmedzenie používania pred spaním, hoci to môže byť pre mnohé rodiny zložité.