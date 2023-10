Fiala o Ficových vyjadreniach: Všimol si niečo zvláštne! Ako to myslí s pomocou Ukrajine?

Konkrétny termín oficiálnej návštevy nového slovenského premiéra Roberta Fica v ČR zatiaľ nebol určený, povedal v piatok pražskej spravodajkyni TASR hovorca českého premiéra Petra Fialu Václav Smolka. Fiala v Bruseli poznamenal, že návšteva by sa mala uskutočniť v "dohľadnej dobe".

Fico, ktorý je od štvrtka pracovne na summite v Bruseli, absolvuje svoju prvú oficiálnu zahraničnú cestu v pozícii premiéra tradične do v Česka. Dohodli sa na tom s Fialom popri rokovaniach Európskej rady v Bruseli. Český premiér po stretnutí vyhlásil, že s Ficom sa zhodli na potrebe pokračovať vo "výbornej spolupráci" medzi svojimi krajinami.

Na tlačovej konferencii po skončení summitu Fiala doplnil, že na mnohé veci budú mať vlády ČR a SR rozdielne názory, musia však hľadať spoločnú reč. "My sme politici. Verejnosť v oboch krajinách od nás chce, aby sme spolu dokázali hovoriť, aby sme dokázali spolupracovať na projektoch v prospech našich občanov a aby sme nenarušili to, čo je na česko-slovenských vzťahoch cenné – a to je priateľstvo, úzka väzba medzi inštitúciami, ľuďmi a nesmierne množstvo kontaktov," vysvetlil predseda českej vlády.

Na otázku o aktuálnom postoji Slovenska k pomoci Ukrajine poznamenal, že jedna vec sú deklarácie pred summitom v médiách a druhá vec je realita v Bruseli. "Pred rokovaním Európskej rady počujeme rôzne výroky zo strany politikov a v médiách čítam, kto bude čo blokovať a čo kde povedal maďarský či slovenský premiér. Potom je tu ale nejaká realita na Európskej rade a keď sa pozriete na závery, ktoré sme schválili jednomyseľne, tam vidíte jasné vyjadrenie podpory Ukrajine vrátane potvrdení všetkých záväzkov, ktoré EÚ urobila," povedal Fiala a zdôraznil, že závery podporilo aj Maďarsko a Slovensko.

Predseda slovenskej vlády sa smerom k Ukrajine vyjadruje podľa Fialu v tom zmysle, že je pripravený ju podporovať, ale Slovensko jej už nebude posielať vojenskú pomoc. Je to podľa českého premiéra rozhodnutie, ktoré je potrebné rešpektovať. "Mne a ďalším európskym lídrom ide o to, aby rozhodnutie jednej krajiny neobmedzovalo tie ostatné a neblokovalo spoločnú pozíciu," dodal Fiala s tým, že to sa na práve skončenom summite potvrdilo.