Blondínka si nechala napichať pery: To nie je možné! Ešte chvíľka a prasknú, sledujte

Žena, ktorá sa chváli, že má pery ako svet, prezradila, že si do nich nechala vpichnúť 30 ml výplne, aby dosiahla dokonalý vzhľad.

Portál Mirror píše, že Vienna Würstelová samú seba opisuje ako „plastickú bábiku“. Svojím extrémnym vzhľadom necháva mnohých ľudí v nemom úžase, no napriek krutým trollom si táto fanúšička krásy výplň v dohľadnom čase nenechá odstrániť.

Jej láska ku všetkému plastickému sa nezaobíde bez problémov, pretože Vienna priznáva, že má kvôli veľkým perám ťažkosti s pitím. Hejteri tvrdia, že má kačacie pery, ale ona ich miluje a bude si do nich naďalej pumpovať výplň. V jednom z videí na sociálnej sieti Vienna rozobrala svoje postupy a povedala: „Myslím, že v súčasnosti mám v perách asi 30 ml a dúfam, že v budúcnosti budem môcť mať viac.“ Ľudia sa však obávajú, že zachádza priďaleko.

Jeden zo znepokojených followerov sa opýtal či je to vlastne ešte bezpečné. Na to Vienna odpovedala: „Áno, pretože všetci moji plastickí chirurgovia, ku ktorým chodím, sú vysoko kvalifikovaní. Ak by neboli vysoko kvalifikovaní, nemohli by dosiahnuť také rozmery na mojej tvári. Takže áno, som v bezpečí.“

Hoci priznala, že je ťažké jesť a piť, Vienna tento problém obchádza konzumáciou mäkkej stravy. Žena tiež priznala, že jej veľké pery ovplyvňujú spôsob, akým hovorí. Mnohých ľudí svojím výzorom šokovala. Jeden z používateľov TikToku napísal: „Naozaj dúfam, že to nie je skutočné,“ zatiaľ čo ďalší dodal: „Tvoje pery prasknú, ak ich budeš mať ešte väčšie. Navyše, sotva môžeš poriadne hovoriť!“ Ona sa však komentármi nenechala vyviesť z miery, pretože trvá na tom, že jej pery nie sú pre ňu problém. Podľa nej pôsobia, ako by boli len našpúlené. Vyjadrila sa tiež, že v budúcnosti plánuje ďalšie zákroky.