Tragická zrážka lietadiel na Ukrajine si vyžiadala niekoľko obetí: Pri nehode zahynul aj známy pilot

K havárii došlo nad Žytomyrskou oblasťou, ktorá leží západne od ukrajinského hlavného mesta Kyjev. Pri zrážke zahynul aj známy pilot ukrajinských vzdušných síl vystupujúci pod volacím znakom Juice, ktorý poskytoval rozhovory zahraničným médiám.

"Vyjadrujeme sústrasť rodinám obetí. Je to bolestivá a nenapraviteľná strata pre nás všetkých," uviedlo ukrajinské letectvo v aplikácii Telegram s tým, že prebieha vyšetrovanie okolností havárie.

Today we sadly bid farewell to @_juicefighter_ .

He was, in fact, the face of Ukraine’s Air Force in this war.

Andriy “Juice” Pilschikov of the 40th Tactical Aviation Brigade and two other pilots were killed during a training mission.

I’m proud we knew each other, man. pic.twitter.com/BFGFA46AVs