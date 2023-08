Štyri dni plné skvelého umenia: V Trnave sa uskutoční divadelný festival

Deväť divadelných predstavení, diskusie a koncertné vystúpenia prinesie do Trnavy festival profesionálneho nezávislého divadla Fokus Pokus. Jeho piaty ročník sa uskutoční od 31. augusta do 3. septembra na viacerých scénach, záštitu nad festivalom prebrala ministerka kultúry Silvia Hroncová. Uviedol to riaditeľ festivalu Mário Drgoňa.

"Dramaturgia festivalu spočíva najmä v pestrosti, rôznorodosti a snahe o prierez tým najzaujímavejším a umelecky najhodnotnejším, čo vzniklo v poslednom čase na domácej divadelnej scéne," uviedol Drgoňa. Diváci si budú môcť pozrieť tohtoročnú ponuku Fokusu Pokusu v Divadle Jána Palárika (DJP), v Kultúrnom centre Malý Berlín, v kreatívnom centre Kubík a v Krajskej knižnici Juraja Fándlyho. Program vo štvrtok (31. 8.) otvoria inscenácie Niekoľko skíc k vlastnej samovražde košického Divadla Na Peróne, ktorá je adaptáciou knihy Daniela Majlinga Ruzká klazika, a Toni Wolff zisťuje, že prerobila milióny bratislavského zoskupenia Uhol_92. Piatkový (1. 9.) program pokračuje inscenáciou Petra Mazalána s hudbou Gustava Mahlera Piesne o mŕtvych deťoch. Predstaví sa aj banskobystrické divadlo Odivo s tanečnou inscenáciou Vnorená. Projekt je live-actom, sprievodnú hudbu naživo vytvorí na javisku skupina Myši na poli. Bratislavské zoskupenie H.R.H. predstaví exteriérovú performace Beznádej umiera posledná. Festivalový deň ukončí na dvore DJP koncert skupiny Modré Hory. V sobotu (2. 9.) sa mladší diváci a ich rodičia môžu tešiť na bábkové predstavenie Divadla Spod Perinky s názvom Doktor Džejdžej na motívy rozprávky Doktor Jajbolíto. Divadlo Petra Mankoveckého predstaví inscenáciu Nikdy Navždy v réžii oceňovaného Mariána Amslera. Do programu je zaradený aj koncert Martina Geišberga v knižnici a večerné predstavenie Fándly alebo História neúspechu Divadla Houže, ktoré sa hlási k tradícii jarmočného divadla. Nedeľnou (3. 9.) bodkou bude živý tanečný film - inscenácia Extant Stanislava Dobáka, ktorý dlhodobo žije a tvorí v Belgicku a Jamieho Lee. V rámci sprievodného programu a v spolupráci s mesačníkom Kapitál je pripravená diskusia na tému queer divadelníctva. Plánovaná je aj beseda s Danielom Majlingom k sérii besied s domácimi autorkami, ktorých próza bola adaptovaná pre divadlo. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ľudia toto ochorenie vnímajú ako stigmu: Ide však o vážny problém, ktorý netreba zľahčovať