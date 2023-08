Chalupári si mohli oči vyočiť: Na to, čo zažili počas jazdy v dedinke na východe, nikdy nezabudnú

To bolo prekvapenie! Medveď sa premával po Regetovke (okr. Bardejov) a chatári ho natočili na video počas uplynulého týždňa. Zviera na nikoho nezaútočilo, ale ušlo. Pracovníci zásahového tímu však upozorňujú, že aj takéto „nevinné“ prípady výskytu šelmy treba nahlásiť.

„Vyzvali sme obyvateľov, aby boli ostražití a zvážili, či budú v noci chodiť peši. Štátna ochrana prírody povedala, že nie je potrebné robiť nejaké zvláštne opatrenia,“ uviedol starosta obce Dárius Kuruc.

Video natočil Maroš Pangrác (47). „Mám chalupu v Regetovke. Išli sme večer po dedine autom, keď sa maco objavil. Trvalo to asi 15 sekúnd, potom zmizol,“ prezradil chalupár. Ak sa odohrá podobná udalosť, je potrebné ju ohlásiť Zásahovému tímu pre medveďa hnedého, aby vedeli urobiť opatrenia v prípade, ak by sa to opakovalo.