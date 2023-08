Kamarát a kolega Zagorovej († 75) Petr Rezek: Takto som sa dozvedel o Hankinej smrti

Deväťnásobná zlatá slávica Hana Zagorová († 75) zomrela 26. augusta. Prešiel už rok, odkedy nás legenda česko-slovenskej popmusic navždy opustila. Na speváčku si zaspomínal jej kolega a kamarát Petr Rezek (80).

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Kde vás zastihla správa o jej smrti?

Bolo to veľmi ťažké, pretože 26. augusta minulého roka som mal vystúpenie v Českých Budějoviciach na veľkej akcii Země živitelka. Nachádzal som sa asi 30 km od Budějovíc, keď mi Karel Vágner volal, že Hanka umrela. Usporiadatelia boli absolútne dokonalí, ponúkli mi, aby som šiel domov, že to pochopia a dokonca mi zaplatia. Odmietol som s tým, že ľudia prišli na koncert. Bolo to polhodinové vystúpenie, tak som to odspieval. Ale ospravedlnil som sa divákom, že sa mi bude spievať ťažko, lebo sa stalo niečo, čo sa v nasledujúcich chvíľach dozvedia.



Aká bola cesta domov z Českých Budějovíc? Aj vám prebleslo hlavou, že Duhovú vílu už nikdy na javisku s Hankou spievať nebudete?

Napadlo mi, že sa ukončila jedna veľká etapa. Aj keď mala Hanka svoje samostatné koncerty a ja tiež, ale tá spolupráca fungovala. V roku 2000, keď ma prizvala k spolupráci, sme jazdili s kapelou Miloša Nopa, a to deväť rokov. Potom sme s Hankou odišli ku kapele Boom Band!, ale tá pôvodná bola moja kmeňová kapela a sólovo som sa k nim vrátil. Cítil som ako krivdu, že sme s Hankou odišli, som s tými chlapcami šťastný. Niekedy si myslím, že ani nie som taký dobrý, aby ma mohli sprevádzať takíto skvelí muzikanti.

Aká bola cesta domov z Českých Budějovíc? Aj vám prebleslo hlavou, že Duhovú vílu už nikdy na javisku s Hankou spievať nebudete?

Napadlo mi, že sa ukončila jedna veľká etapa. Aj keď mala Hanka svoje samostatné koncerty a ja tiež, ale tá spolupráca fungovala. V roku 2000, keď ma prizvala k spolupráci, sme jazdili s kapelou Miloša Nopa, a to deväť rokov. Potom sme s Hankou odišli ku kapele Boom Band!, ale tá pôvodná bola moja kmeňová kapela a sólovo som sa k nim vrátil. Cítil som ako krivdu, že sme s Hankou odišli, som s tými chlapcami šťastný. Niekedy si myslím, že ani nie som taký dobrý, aby ma mohli sprevádzať takíto skvelí muzikanti.



V celom rozhovore sa môžete dočítať, ako sa Rezek s Hankou spoznal, akí boli kamaráti a či spolu boli v kontakte, aj keď bola Zagorová nemocnici. Čítajte Nový Čas Nedeľa.