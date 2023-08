Bohdalová ide bomby, nezastaví ju ani pokrivené zdravie: V 92-ke chystá veľkú vec!

Vek je len číslo. To platí dvojnásobne pre talentovanú českú herečku Jiřinu Bohdalovú (92). Tá aj napriek tomu, že sa v poslednej dobe musela potýkať s mnohými zdravotnými problémami, vzala ďalšiu pracovnú ponuku. Nový film by mala začať natáčať už na konci leta.

Česká herečka Jiřina Bohdalová len nedávno trpela zdravotnými problémami, ktoré sa jej držali dlhú dobu. Dohnali ju až do pražskej nemocnice, kde sa podľa jej slov dlho zotavovala z chrípky. Neskôr však vysvitlo, že to bola iba zásterka a sympatickú umelkyňu potrápil zlomený stavec na chrbtici.

Z najhoršieho je však vonku a aj napriek svojmu pokročilému veku aktívne pokračuje vo svojej hereckej kariére. Chystá sa totiž točiť nový film v réžii Jiřího Stracha s názvom Drama Svatá. Ten bude Česká televízia vysielať budúci rok. „Idem točiť, je to pre mňa dobré. Keby som prestala, bolo by to zlé. Musím, aj keby sa mi nechcelo,“ priznala Bohdalová rozhodne pre český Blesk.