Interiérový doplnok, ktorý si nebudete vedieť vynachváliť: O niečom takom ste ani nepočuli

Osobný barman! Na trh prichádza robot, ktorý vytvorí akýkoľvek miešaný nápoj, a to jednoducho doma v kuchyni či v obývačke.

Dizajn robotického barmana je nadčasový, elegantný. Cieľom návrhárov bolo, aby sa mohol ľahko zakomponovať do domácnosti a zároveň, aby fungoval aj ako luxusný interiérový doplnok.

Ako teda funguje? Do robota je potrebné naliať šesť druhov alkoholických likérov, a to do individuálnych nádobiek s objemom 900ml. Prázdny pohár majiteľ vloží na podstavec do stredu polkruhu.

Zariadenie ďalej spáruje s aplikáciou, v ktorej sa mu otvorí bohatý receptár nápojov. Ostatné zariadi už sám barman. Vytvorí miešaný nápoj z precízne vymeraných surovín, a to v priebehu niekoľkých sekúnd. Majiteľ zariadenia si môže recepty aj prispôsobovať či pozmeniť mieru prísad podľa chuti. Robot bude dostupný už tento október a bude sa predávať za 445 eur.