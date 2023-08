Vojna v polícii rozvírila verejnú debatu: Ako zabrániť ďalšiemu chaosu? Krúpa vidí takéto riešenie

Renomé Slovenskej informačnej služby (SIS) bolo naštrbené už pred obvinením jej posledného riaditeľa, myslí si poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS). So SIS podľa neho treba "niečo zásadné" urobiť. Kandidát Smeru-SD a exminister vnútra Robert Kaliňák tvrdí, že SIS si robila svoju prácu, keď zistila zásadné porušovanie Ústavy SR a zákonov. Aktuálne udalosti hodnotí ako pomstu.

Uviedli to vo štvrtkovej (24. 8.) relácii TV Joj Na hrane.

"Bude si to vyžadovať hĺbkovú kontrolu, audit," skonštatoval Krúpa na margo SIS. Kontrolu by podľa neho mala robiť špecifická komisia vytvorená na tento účel. Spochybnil funkčnosť parlamentného výboru na kontrolu služby. Pripomenul aj snahu zriadiť komisiu na kontrolu odposluchov, ktorá však podľa neho zlyháva vzhľadom na nevôľu poslancov podrobiť sa bezpečnostnej previerke. Čo sa týka polície, do budúcnosti sa podľa neho treba pozrieť aj na jej nižšie úrovne, infraštruktúru a investície.

"Treba zastabilizovať situáciu a prestať robiť politické objednávky na polícii," zdôraznil Kaliňák. Škandály SIS spája s pravicovými vládami. SIS si podľa neho robila svoju prácu, keď zistila zásadné porušovanie Ústavy SR, Trestného zákona a Trestného poriadku. V kontexte aktuálnych udalostí hovorí o snahe dostať sa k dôkazom, ktoré služba ešte stále má.

Krúpa považuje za chybu, že SIS pripadla hnutiu Sme rodina. Kaliňák sa nechcel vyjadriť, či by sa Smer-SD pri možnej tvorbe novej koalície bol ochotný vzdať postu riaditeľa SIS.