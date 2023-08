Hovorca Kremľa Peskov sa týždne neukázal na verejnosti: Čo sa deje? Jeho posledné vyjadrenie šokuje

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov sa už tri týždne neobjavil na verejnosti, presnejšie od jeho výrokov v americkom denníku The New York Times (NYT), že "ruské voľby v skutočnosti nie sú demokraciou, ale drahou byrokraciou" a že ruské prezidentské voľby na budúci rok "vyhrá Vladimir Putin s 90 percentami hlasov", upozornil americký časopis Newsweek.

Rusi sa na sociálnych sieťach pozastavujú aj nad "zmiznutím" Putinovho hovorcu. Nevylučujú, že inak nepostrádateľný hlas Kremľa upadol v nemilosť hlavy štátu aspoň na čas kvôli spomínaným výrokom.

Po zverejnení správy NYT s Peskovovými vyjadreniami o voľbách a Putinovom znovuzvolení - samotný prezident sa zatiaľ nevyjadril, či bude kandidovať - hovorca ruských štátnych médií vyhlásil, že americkí novinári "ako vždy všetko prekrútili". Uviedol, že je osobne presvedčený, že Putin bude opätovne zvolený na ďalšie funkčné obdobie hlavy štátu, pričom tento názor opiera o to, do akej miery je ruská spoločnosť zjednotená okolo Putina. K voľbám však povedal, že hoci demokracia vyžaduje hlasovanie a sám Putin rozhodol o jeho konaní, "teoreticky" by sa konať nemuselo, pretože už teraz je jasné, že Putin bude zvolený. "Je to môj absolútne osobný názor. Ale oni ho prekrútili," tvrdil hovorca.

Ruské a ukrajinské kanály na sociálnej sieti Telegram rýchlo upozornili, že Peskov od zverejnenia problematických výrokov neusporiadal žiadnu ďalšiu tlačovú konferenciu ani neurobil žiadne ďalšie vyhlásenie pre médiá. Posledný z Peskovových brífingov sa uskutočnil 4. augusta, dva dni pred zverejnením jeho poznámok v NYT.

Putinova bývalá protikandidátka v predchádzajúcich prezidentských voľbách, ktoré sa konali v marci 2018, televízna moderátorka Xenia Sobčaková, vyzvala v telegrame na sieti na pokoj: Peskov je na dovolenke a vráti sa o niekoľko dní. Sobčaková nešpecifikovala, či to hovorí aj Peskov, poznamenal portál Dixinews.ru.