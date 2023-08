Letná párty TV Markíza bola plná prominentov: Prehliadka párikov, vysmiaty Settele či sexi fitnessky!

V stredu večer to na párty televízie Markíza poriadne žilo! Pozornosť na seba strhli opálené fitnesky Zora Czoborová (56) a Lucia Mokráňová (31), ktoré v mini šatách predviedli vypracované postavy.

Herečka Kristína Svarinská (34) si prekvapivo hrkútala po boku svojho ex Expl0iteda (26), s ktorým si padli do oka vďaka 7. sérii Let’s Dance. Láska im veľmi nepriala a koncom minulého roka išli od seba. V stredu večer to ale medzi dvojicou znova iskrilo. Podľa našich informácií mali spolu dokonca párty aj opustiť. Markíza počas nabitého programu predstavila jesenné projekty, ako je Farma, Ruža pre nevestu či nové šou Big Brother i Možné je všetko.

O hudobný zážitok sa postaral exotický spevák Matúš Kolárovský (22) a potom nasledovali hodiny plné divokej zábavy, jedla a alkoholu. Medzi prominentmi nechýbala Gabika Marcinková (35), moderátor Vratko Sirági (33), spevák Miro Jaroš (45), herec Filip Tüma (45), herec Adam Bardy (30), moderátorka Zlatica Puškárová (46) a mnohí ďalší. O titul parketovej levice sa zaslúžila Zuzana Kubovčíková Šebová (41), ktorá spolu so svojím bývalým tanečným partnerom Vilémom Šírom (23) predviedla výkon hodný Let’s Dance.