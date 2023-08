Putin prehovoril o Prigožinovej († 62) smrti! Odkaz rodine, toto si o ňom myslí

Šéf Kremľa Vladimir Putin sa vo štvrtok podvečer prvýkrát vyjadril k správam o údajnej smrti vodcu vagnerovcov Jevgenija Prigožina. Vyslovil pritom sústrasť rodinám obetí pádu lietadla, v ktorom sa údajne viezol aj Prigožin, ale smrť šéfa vagnerovcov zatiaľ nepotvrdil.

Putin zároveň ocenil zásluhy Prigožina v bojoch na Ukrajine a pripomenul aj chyby, ktorých sa dopustil, informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP. Prigožin pred dvoma mesiacmi viedol neúspešnú vzburu, počas ktorej jeho žoldnieri pochodovali na Moskvu. Putin ho vtedy označil za zradcu.

"Predovšetkým chcem vysloviť slová úprimnej sústrasti rodinám všetkých obetí (pádu lietadla)," povedal Putin na stretnutí s Denisom Pušilinom, vodcom proruských separatistov v čiastočne okupovanej východoukrajinskej Doneckej oblasti. Záznam zo stretnutia zverejnili ruské médiá.

Putin označil pád lietadla, v ktorom sa údajne viezol aj Prigožin za leteckú nehodu a tragédiu. Prvotné informácie naznačujú, že sa v lietadle skutočne viezli zamestnanci Vagnerovej skupiny, teda ľudia, ktorí podľa neho významne prispeli k boju proti "neonacistom" na Ukrajine. "Pamätáme si to, vieme to a nezabudneme na to," povedal Putin podľa spravodajského servera BBC.