Európska únia v súvislosti so smrťou šéfa vagnerovcov († 62) mlčí: Má na to pádny dôvod!

Európska únia sa nateraz odmieta vyjadriť k správam o údajnej smrti vodcu ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina. Stredajší pád lietadla, na palube ktorého sa mal nachádzať aj Prigožin, podľa EÚ stále sprevádza priveľa nejasností. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Hovorca EÚ pre zahraničné veci Peter Stano povedal, že správy o Prigožinovej smrti je ťažké overiť. "Chcem povedať, že takmer nič, čo v týchto dňoch prichádza z Ruska, nie je dôveryhodné," uviedol.

Vyhol sa tiež k reakcii na možné politické dôsledky, aké by mala smrť vodcu vagnerovcov. "To by boli čisté špekulácie," povedal.

Dodal však, že neočakáva, že by sa aktivity vagnerovcov v konfliktných oblastiach ako Ukrajina, Sýria či Líbya v prípade potvrdenia Prigožinovej smrti zastavili, a to vzhľadom na väzby, ktoré má táto žoldnierska skupina na ruskú vládu.

Súkromné lietadlo typu Embraer Legacy 600, ktoré malo patriť Prigožinovi, smerovalo v stredu z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo jeho firmy, keď sa zrútilo nad Tverskou oblasťou na západe Ruska. Pád lietadla podľa informácií ruských úradov a médií neprežil nikto z dovedna desiatich pasažierov.

Ruský letecký úrad Rosaviacija v noci na štvrtok informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti bol na palube havarovaného stroja aj Prigožin. Jeho smrť však zatiaľ nijaký ruský predstaviteľ ani úrad oficiálne nepotvrdili.

Ukrajina zdôraznila, že s údajnou smrťou šéfa vagnerovcov nemá nič spoločné.