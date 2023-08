Prigožin († 62) zomrel po páde lietadla: Na stole je viacero nejasností! Čo sa v osudný deň stalo?

Trpký koniec Putinovho kuchára. Meno Jevgenija Prigožina († 62) poznal do tohtoročného júna len znalec pomerov na ruskom fronte na Ukrajine. Masovo sa stal známym pre svoju vzburu a ozbrojený ťah na Mos­kvu.

Prigožinovi žoldnieri wagnerovci sa totiž podľa jeho vtedajších slov nemohli pozerať na otrasné vedenie vojny zo strany najvyšších predstaviteľov armády. Uprostred ťaženia na Kremeľ však náhle zastavili a po dohode sa mali odpratať do Bieloruska. V stredu podvečer však lietadlo s Prigožinom na palube náhle havarovalo uprostred svojej cesty. Okolo pádu sa okamžite vynorilo viacero špekulácií.

Čo sa vlastne stalo?

V stredu o 17.19 hod. nášho času začalo lietadlo typu Embraer Legacy 600 patriace Prigožinovi klesať k zemi. Pôvodne letelo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo jeho firmy, no zrútilo sa nad Tverskou oblasťou pri dedine Kuženkino. Ruský letecký úrad Rosaviacija v noci na štvrtok informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti bol na palube aj Prigožin. Jeho smrť však definitívne potvrdí až analýza DNA.

Z údajov online portálu na sledovanie lietadiel Flightradar24 vyplýva, že let prebiehal do posledných 30 sekúnd pred haváriou úplne štandardne, stroj však zrazu začal prudko klesať. Potom stratil výšku 2,4 kilometra v priebehu pol minúty. Ruské opozičné médiá si podľa portálu Meduza všimli, že pred zrútením lietadlo stúpalo, z čoho vyvodzujú, že pád bol nečakaný. Ruský vyšetrovací výbor však oficiálne tvrdil, že nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o teroristický útok.