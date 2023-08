Medveďa postretol nepekný osud: Do cesty vbehol jednému autu, a potom... Na miesto dorazil aj zoológ

Dnes v skorých ranných hodinách došlo k zrážke medveďa a dodávky. Nehoda sa odohrala Pri horehronskej obci Slovenská Ľupča v Banskobystrickom kraji a hlavnej ceste neďaleko časti Biotika smerom na Brezno.

Asi 120 kilogramový medveď sa na cestu dostal popod zvodidlá. Do cesty vbehol skupine robotníkov, ktorí boli v tom čase na ceste do práce. Medveďa následne odhodilo do druhého jazdného pruhu a v protismere šelmu zachytilo ďalšie auto, v ktorom sedel mladý pár. Zrážka sa obišla bez zranených vodičov a pasažierov, na miesto nehody okrem polície dorazil aj zoológ z Národného parku Nízke Tatry.

Ako uvádza web sprejnamedveda.sk, okolie cesty je podľa zoológa migračným koridorom zveri, ktorá tadiaľ prechádza k rieke Hron. Práve na danom mieste bývajú neželané strety s medveďmi najčastejšie.

V Banskobystrickom kraji došlo k zrážke osobného auta s medveďom aj koncom júna na frekventovanej ceste medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom. Trojročná šelma sa dostala na rýchlostnú cestu R1 po prekonaní oplotenia, pričom viacerým vodičom sa podarilo medveďovi vyhnúť.