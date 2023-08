Tajomstvo Uhríka odhalené: Patril medzi slniečkarov! Šéf Republiky musel s pravdou von

Predseda hnutia Republika Milan Uhrík sa už dlhý čas prezentuje ako silný odporca NATO a liberálov. Posledné dni sa o ňom hovorilo práve v súvislosti so zámerom zorganizovať referendum o vystúpení z NATO. Vyzerá to ale, že Uhrík nebol vždy tak silne naladený proti Západu.

Portál aktuality.sk prišiel s informáciou, že šéf Republiky bol kedysi niekoľko rokov členom mládežníckej organizácie SDKÚ Nová Generácia (NG), ktorá bola rovnako ako strana Mikuláša Dzurindu silne prozápadná a okrem iného financovaná aj zo zahraničia.

Informáciu o pôsobení Uhríka v štruktúrach SDKÚ portálu potvrdilo niekoľko zdrojov. Dokonca tak spravil aj samotný líder Republiky, napriek tomu, že sa týmito informáciami doteraz nechválil ani v životopise, ani na svojej stránke.

Uhrík bol podľa ich informácií členom Novej Generácie minimálne v rokoch 2010 až 2012, keď bola SDKÚ vedená Mikulášom Dzurindom. Na facebookovej stránke Novej Generácie stále možno nájsť Uhríkovu fotografiu z novembra 2010. V tej istej galérii je napríklad v spoločnosti Ivety Radičovej či Miroslava Beblavého.

Šéf Republiky svoj vstup do Novej Generácie priznáva, no hodnotí ho ako "krok vedľa". „Áno, na pár (dvoch či troch) stretnutiach NG som sa zúčastnil, kým som nezistil, že tam absolútne nepatrím. Bolo to za mladých študentských čias v Bratislave, keď ma vtedajší spolužiaci presvedčili, aby som tam šiel s nimi. Vraj moje ,kritické názory’ nevadia, lebo ako mladí tam budeme môcť ,spolutvoriť politiku’. Zrejme som však mal o ,kritických názoroch’ a politike inú predstavu,“ hovorí Uhrík.

