Na palube zrúteného lietadla bol aj šéf vagnerovcov († 62): Ako prebiehal let? Zaujímavé, čo sa zistilo

Na palube lietadla sa podľa úradov nachádzal i šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. Haváriu nikto neprežil. Vo štvrtok to uviedol denník The Guardian a agentúra Reuters, informuje TASR.

Lietadlo smerovalo z Moskvy do Petrohradu, keď sa zrútilo v Tverskej oblasti blízko obce Kuženkino, uviedlo ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie.

BREAKING ⚡️Wagner Leader Yevgeny Prigozhin, who launched an attempted coup against Putin in June, along with atleast 10 others, have been killed in a plane crash in Russia's Tver region pic.twitter.com/41Dkq2OzwB