Cichanovská zvolila po Prigožinovej († 62) smrti drsnú rétoriku: Nikomu nebude chýbať, vyhlásila

Bieloruská opozičná líderka žijúca v exile Sviatlana Cichanovská uviedla, že šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin nebude v Bielorusku nikomu chýbať. Reagovala tak na informácie o havárii lietadla v ruskej Tverskej oblasti, na palube ktorého sa podľa úradov nachádzal i Prigožin. Haváriu nikto neprežil.

"Kriminálnik Prigožin v Bielorusku nebude nikomu chýbať. Bol to vrah a tak by si ho mali ľudia i pamätať. Jeho smrť by mohla obmedziť prítomnosť vagnerovcov v Bielorusku, čím sa zníži hrozba pre náš národ a susedné krajiny," napísala Cichanovská na sociálnych sieťach. Odkazovala tak na presun vagnerovských jednotiek do Bieloruska po júnovom neúspešnom pokuse o vzburu proti vrchnému veleniu ruskej armády.

Lietadlo, ktoré malo patriť Prigožinovi, smerovalo z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo jeho firmy. Telegramový kanál Grey Zone blízky vagnerovcom v stredu uviedol, že stroj bol cielene zostrelený protivzdušnou obranou nad Tverskou oblasťou. Na zozname pasažierov sa nachádzalo aj Prigožinovo meno; kanál však najprv spochybnil, či je skutočne mŕtvy.

Ruský letecký úrad Rosaviacia v noci na štvrtok informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti sa Prigožin skutočne nachádzal na palube havarovaného lietadla. Okrem šéfa vagnerovcov sa na zozname pasažierov nachádzali aj Dmitrij Utkin, Valerij Čekalov, Sergej Propustin, Jevgenij Makarjan, Nikolaj Matusejev a Aleksander Totmin, ako aj traja členovia posádky.