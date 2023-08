Oscarová herečka otvorene o starnutí: Tieto tvrdenia odmieta! Prezradila, akú rolu už nikdy viac neprijme

Charlize Theron (48) trvá na tom, že nepodstúpila žiadnu plastickú operáciu a starne prirodzene. Rozhodne vraj odmieta klamlivé správy o tom, že podstúpila zlý zákrok, takže vyzerá horšie ako pred rokmi.

Podľa rodáčky z Juhoafrickej republiky je to jednoducho len tým, že starne. A s vekom krásnie málokto. Štyridsaťosemročná hviezda filmu Netvor v rozhovore pre časopis Allure uviedla: „Moja tvár sa mení a mne sa páči, že sa moja tvár mení a starne. Ľudia si myslia, že som podstúpila facelift. Hovoria si: ‚Čo si to urobila s tvárou?“ Ja na to odpovedám: ‚Vy dievky, jednoducho starnem! Neznamená to, že som si nechala urobiť zlú plastickú operáciu. To sa jednoducho pri starnutí stáva.““

Charlize tiež odsúdila sexizmus a ageizmus, ktorý sa ale podľa nej týka len žien. „Vždy mi vadilo, že muži starnú ako kvalitné víno a ženy ako rezané kvety. Pohŕdam týmto konceptom a chcem proti nemu bojovať, ale tiež si myslím, že ženy chcú starnúť tak, ako im to vyhovuje. Myslím, že by sme mali byť trochu empatickejší k tomu, ako všetci prechádzame vlastnou cestou.“

Herečka tiež prezradila, že už nikdy neprijme rolu, kvôli ktorej bude musieť výrazne pribrať. „Už nikdy, nikdy nebudem robiť film a hovoriť si: ‚Hej, priberiem osemnásť kíl.' Už to nikdy neurobím, pretože to potom nejde zhodiť. Keď som mala dvadsaťsedem rokov, natočila som film Netvor. Schudla som štrnásť kíl v podstate cez noc. Vynechala som tri jedlá a bola som späť na svojej normálnej váhe. Potom som to robila v štyridsaťtri rokoch pre film Tully a spomínam si, že po roku snahy schudnúť som zavolala svojmu doktorovi a povedala mu: ‚Myslím, že umieram, pretože nemôžem schudnúť.' A on na to: ‚Je vám cez štyridsať. Upokojte sa. Váš metabolizmus už nie je, čo býval.“ To ale nikto nechce počuť,“ dodala herečka.