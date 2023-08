Ľudia pri pozeraní online prenosu ani nedýchali: Podarilo sa to! Hrdé slová prezidenta

Historický okamih! V stredu 23. augusta 2023 o 14.34 hod. pristála historicky štvrtá krajina sveta na Mesiaci. Po Rusku (v tom čase ešte Sovietsky zväz), Spojených štátoch a Číne prišla teraz na rad India.

Modul Vikram sondy Čandrájan-3, čo v preklade znamená Mesačná loď, pristál na južnom póle Mesiaca. Na tejto strane sa doposiaľ nepodarilo pristáť nijakému národu. Len pred niekoľkými dňami sa o to pokúsilo Rusko so sondou Luna 25, no akcia sa skončila neúspechom.

Južný pól Mesiaca bol doteraz považovaný za pomyselné prekliate miesto, no Indii sa ho podarilo dobyť. Oblasť má byť kľúčová pre vedecké a strategické záujmy národov, ktoré lietajú do vesmíru. Podľa vedcov sa tu nachádzajú ložiská vody vo forme ľadu. Voda zamrznutá v kráteroch by mohla byť neskôr využitá ako raketové palivo alebo dokonca ako pitná voda pre budúce misie.

Modul Vikram, ktorý v sebe niesol aj prieskumné vozidlo Pragyan, pristával na Mesiaci dvadsať minút. „Musíme sa rozhodnúť, či pristaneme na prvom viditeľnom mieste, alebo zvolíme iné bezpečnejšie miesto na základe rozpoznaného rizika,“ povedal pred začiatkom pristávacieho manévru riaditeľ indickej vesmírnej agentúry ISRO Sreedhara Somanath (60). Tieto desiatky minút predstavujú minúty hrôzy, pretože sú najkritickejšie a mali by prebiehať bez zásahu riadiaceho centra.