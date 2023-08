Herec Ján Dobrík v strachu o chorého synčeka: Komplikácie aj mimo nemocnice

Snažia sa byť silní. Len pred pár dňami známy herec Ján Dobrík (38) verejne priznal, že jeho milovaný synček Timotej (7) bojuje s onkologickým ochorením.

Rodina robí aj nemožné, aby bola malému pacientovi nablízku a podporovala ho v jeho boji. Dlhší čas strávil malý bojovník v nemocnici, ale herec priznal, že si ho konečne mohli na krátky čas zobrať domov. Ako však Dobrík uviedol, napriek krásnym chvíľam sa to nezaobišlo bez komplikácií.

Vidieť syna trpieť láme hercovi Jánovi Dobríkovi srdce. Jeho 7-ročný syn Timotej totiž bojuje s onkologickým ochorením, ktoré si vyžiadalo jeho dlhodobejšiu hospitalizáciu v nemocnici. Herec aj jeho manželka mu boli stále nablízku a po dlhých týždňoch si svojho synčeka napokon mohli zobrať domov.

Boj sa však nekončí, stále pokračuje a malý pacient má pred sebou ešte dlhú cestu. „Taká vzácnosť, že pár dní doma. Nebolo to bez komplikácií, no Timko zvláda nielen liečbu, ale aj starostlivosť o sestru. Všetkým vám ďakujeme za podporu a krásne slová, veľmi si to vážime,“ priznal Ján, ktorému sa od hereckých kolegov, ale aj priateľov a známych dostáva obrovskej podpory.

Sám sa synovi snaží byť na každom kroku oporou a aj v najťažších chvíľach stojí pri ňom. Vymeniť nemocničnú izbu za vlastnú detskú je pre oboch určite čiastočným oslobodením. „Na detskej onkológii v Banskej Bystrici sú pacientmi skutoční hrdinovia. Ten náš hrdina je dnes po 40-ich dňoch vo svojej detskej izbe. Na pár dní a potom pokračujeme,“ uviedol Dobrík krátko po tom, čo opustili brány špitála.