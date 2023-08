Bežný človek si to ani nevie predstaviť: Michal bežal od Tatier k Dunaju a prekonal slovenský rekord o 14,5 hodiny!

Tomu sa povie neuveriteľný výkon! Michal Šuľa (48) zabehol 345 km dlhý beh Od Tatier k Dunaju za 43 hodín a 47 minút. Vytvoril tak nový rekord, pričom ten starý prekonal o 14,5 hodiny. Ultrabežec pritom začal s behom, keď mal 39 rokov. Sám tvrdí, že najdôležitejšia bola účasť tímu, ktorý mu je veľkou podporou... Čo ho na neľahkej trase najviac potrápilo?

Prekonal sám seba! Michal Šuľa (48) vytvoril nový rekordný čas v behu Od Tatier k Dunaju. „Najväčším víťazstvom je, že som mal okolo seba ľudí, ktorí boli pri mne nepretržite 44 hodín okrem jedenapolhodinovej prestávky na spánok. Sú to obetaví a jedineční ľudia, a tak nejako to na mňa zatiaľ zapôsobilo najviac. Nič z toho by bez nich nebolo možné. Takže nespať dva dni, aby som bol niekomu nablízku, za to patrí večná vďaka mojej milovanej manželke Miroslave, trénerovi Tonymu Reichmannovi, Sladjane Suhanek a tímu Pexton Unicorns, ktorého som členom,“ vysvetľuje.

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

Takmer zaspal na trati

S pokorou priznáva, že najväčší problém mu robilo slnko a teplo. „Nie som horský bežec a prvých 100 kilometrov bolo asi plus 3 000 metrov stúpania. Keď som to prekonal, denná teplota bola okolo 32 stupňov. Nejako to prejde, ale prichádza druhá noc s 200 kilometrami v nohách a pri behaní som skoro zaspal. Keď som prekonal tú krízu, prišiel druhý deň, a to som už mal za sebou vyše 300 kilometrov a teplota bola vyše 35 stupňov v tieni,“ spomína.

Posledných 45 kilometrov zabehol bez chládku na hrádzi. „Nie som si istý, či môžem slovami opísať, aké to bolo náročné, ale aj aký som s týmto výsledkom spokojný. Traťový rekord som prekonal o 14,5 hodiny,“ vyznáva sa.