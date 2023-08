Prekvapená pobrežná stráž: Aktivista ušiel z vlasti na vodnom skútri! Neuveriteľné, akú vzdialenosť prekonal

Juhokórejská pobrežná stráž zadržala Číňana, ktorý z vlasti ušiel cez more na vodnom skútri. Podľa oficiálne nepotvrdených správ ide o aktivistu, ktorý bol v Číne väznený za kritiku prezidenta Si Ťin-pchinga, napísal internetový portál britskej BBC.

Pobrežná stráž v utorok uviedla, že muž na vodnom skútri prekonal asi 300 kilometrov cez Žlté more medzi čínskou pevninou a Kórejským polostrovom. Na sebe mal záchrannú vestu a helmu, vybavený bol ďalekohľadom a za skútrom ťahal päť kanistrov s benzínom, aby mohol počas plavby dopĺňať palivo. Pri prístavnom meste Inčchon sa ale dostal do ťažkostí a zavolal pomoc. Podľa pobrežnej stráže nehrozí, že by išlo o špióna. Kórejská mimovládna organizácia Dialóge China uviedla, že muž zvažuje, či požiada o štatút utečenca v Kórei alebo v nejakej inej krajine.

BBC píše, že čínske úrady v posledných rokoch zosilneli snahy znemožniť ľudskoprávnym aktivistom vycestovať do zahraničia. Mnoho krajín, ktoré sa snažia s Pekingom udržiavať dobré vzťahy, odmieta žiadateľom o azyl z Číny poskytovať útočisko. V Laose bol minulý mesiac zadržaný a do Číny vrátený právnik zaoberajúci sa ľudskými právami Lu S'-wej. Čína mu napokon dovolila odcestovať do Spojených štátov za manželkou a deťmi.