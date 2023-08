Medvedev varuje! Anektuje Rusko regióny ďalšej krajiny? Nezastavujú sa pred ničím

Podpredseda ruskej bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev varoval, že Rusko by mohlo anektovať gruzínske separatistické regióny Južného Osetska a Abcházska. Rusko po vojne z roku 2008 udržiava na týchto územiach svoje vojská, čo Gruzínsko označuje za okupáciu.

"Predstava, že sa pripojí k Rusku, je v Abcházsku a Južnom Osetsku stále populárna," napísal Medvedev v článku v liste Argumenty i Fakty. "Dalo by sa to urobiť, ak by na to boli dobré dôvody," uviedol Medvedev. Tento politik od začiatku rok a pol trvajúcej ruskej invázie na Ukrajinu patrí v Kremli k takzvaným jastrabom, ktorí presadzujú čo najtvrdší postup voči Kyjevu i Západu.

Gruzínsko nad Abcházskom a Južným Osetskom stratilo kontrolu po rozpade Sovietskeho zväzu. Moskva ich nezávislosť uznala v roku 2008 po tom, ako sa Gruzínsko pokúsilo získať silou kontrolu nad Južným Osetskom, na čo Rusko zareagovalo protiútokom. Agentúra Reuters píše, že hoci sa vzťahy medzi oboma krajinami odvtedy zlepšili, Medvedev obviňuje Západ, že zvyšuje napätie okolo Gruzínska, keď hovorí o jeho možnom prijatí do NATO.

"Nebudeme čakať, či sa naše obavy priblížia k skutočnosti," napísal Medvedev o možnosti anexie v článku k 15. výročiu vojny. Konflikt skončil už po deviatich dňoch, vyžiadal si ale stovky obetí, prevažne medzi civilistami. Po podpísaní prímeria Rusko uznalo nezávislosť Južného Osetska a ďalšieho regiónu pri svojich hraniciach - Abcházska. Drvivá väčšina sveta ale jeho príklad nenasledovala. Tieto dva regióny predstavujú asi pätinu gruzínskeho územia.

Rusko za súčasť svojho územia vlani v septembri vyhlásilo štyri ukrajinské oblasti - Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú. Tieto anexe však medzinárodné spoločenstvo neuznalo a odsúdilo ich.