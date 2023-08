Dangl o novej zábavnej šou Možné je všetko: Strašné, čo tam bude! Účinkujúci budú mať veľký problém

Najnovšie je Dano Dangl (48) dvojnásobne zaangažovaný v novej zábavnej šou Markízy Možné je všetko. Čo táto novinka obnáša? Diváci sa majú na čo tešiť!

Na obrazovky Markízy prichádza nová šou Možné je všetko. Čo je na nej z vášho pohľadu najzaujímavejšie?

Je to veľmi zaujímavý typ relácie, ktorý je kombináciou umu a znalostí a samozrejme hereckých daností. Keď toto všetko nespĺňate, budete v tom trošku plantať, ale bez ohľadu na to, je to čisto-čistá zábava. Relácia je zostavená z jednotlivých hier, ktorých je niekoľko desiatok a ich kombinácia je vždy tak dobre dramaturgicky vybraná, aby sa všetci perfekte zabavili.

Okrem toho, že šou moderujete, ste aj výkonným producentom. Bola to vaša podmienka?

Nie som kočnerovský typ, ktorý sa vyhráža. (smiech) Prišlo mi to veľmi prirodzené, že šou budem aj produkovať z jedného jediného titulu - je to typ relácie, ktorý sme už niekoľkokrát robili, či už to bolo 2 na 1, Partička a podobne.

Účinkujúci vraj budú, okrem iného, zavesení dolu hlavou. Ako sa tvárili?

Keby len. (smiech) Všetci vyzerali veľmi pôvabne. Viete, tam príde k takej záležitosti, že sa vám do hlavy a ako keby aj do nosa nahrnie krv. Začnete rozprávať, ako keby ste tam mali „knedlík“. Je to smiešne a zábavné, odporúčam, aby si to ľudia pozreli.

Bude tam vraj aj izba, ktorá je postavená pod viac ako dvadsaťstupňovým uhlom...

To je strašné. (smiech) Tam je problém už len ísť z bodu A do bodu B. Popritom máte samozrejme zahrať nejakú divadelnú scénku a zároveň plniť pokyny režiséra. A ešte som tam ja, ktorý všetkých týra, samozrejme v dobrom slova zmysle.



