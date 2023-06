Spoluzakladateľ OceanGate reagoval na tragédiu ponorky: Sila, ako opísal smrť posádky!

Spoluzakladateľ a bývalý obchodný partner spoločnosti OceanGate Guillermo Söhnlein uviedol, že jeho firma vždy kládla bezpečnosť posádky na prvé miesto. Reagoval tak na vyjadrenie režiséra a hlbokomorského výskumníka Jamesa Camerona, ktorý prirovnal tragickú nehodu miniponorky Titan k potopeniu parníka Titanic v roku 1912. V piatok to uviedla agentúra AFP.

Cameron vyhlásil, že miniponorka spoločnosti OceanGate bola medzi oceánskymi bádateľov zdrojom veľkých obáv. Dodal, že ho zarazila podobnosť s tragédiou Titanicu, pri ktorej bol kapitán opakovane varovaný pred plávajúcim ľadom a napriek tomu si to počas bezmesačnej noci namieril priamo do ľadovcového poľa, v dôsledku čoho prišlo o život množstvo ľudí". Nehoda miniponorky Titan je podľa neho veľmi podobná, keďže sa odohrala na tom istom mieste a "varovania boli podobne ignorované".

Söhnlein na margo svojho obchodného partnera Stocktona Rusha, ktorý je jednou z piatich obetí nehody Titanu, povedal, že "na bezpečnosť kládol veľký dôraz a uvedomoval si riziká ponárania sa do veľkých hĺbok". Dodal, že to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sa v roku 2009 rozhodol pridať sa k Rushovi a založiť OceanGate.

Söhnlein podotkol, že sám Cameron podnikol viac ako 30 ponorov k vraku Titanicu i sólo ponor na dno Mariánskej priekopy a podstupoval rovnaké riziko ako posádka Titanu.

"Myslím, že sa ho na to raz pýtali a on odpovedal, že ak sa niečo stane v takej hĺbke, je to len záležitosť mikrosekúnd," uviedol Söhnlein. Dodal, že "implózia sa odohrá takmer nadzvukovou rýchlosťou a vy by ste boli mŕtvi skôr, než by váš mozog vôbec stihol vyhodnotiť, že niečo nie je v poriadku".