Sladké tajomstvo prasklo: Moderátorka Miriam Kalisová skrýva nového chlapa na romantickom mieste!

Luxus na vode! Moderátorke Miriam Kalisovej (38) môžu všetci ticho závidieť. Plavovláska našla svoje únikové miesto v dvojposchodovom hausbóte na brehu Jarovského ramena, vďaka čomu nie je odkázaná na preplnené jazerá či betónové kúpaliská.

Dcéra Mia (9), ktorú má s fitnesákom Martinom Šmahelom (40), však nie je jediná, s ktorou si Miriam pravidelne užíva oddych vo vodnom súkromí. Ako sa totiž Novému Času podarilo zistiť, Kalisová si už pekne dlhú dobu hrkúta s priateľom, ktorý jej často robí spoločnosť práve na slnečnom miestečku. Po tom, čo jej stroskotali viaceré vzťahy, nového chlapa vo svojom živote drží v prísnej tajnosti.

Nežnosti, ktoré si prejavujú, však hovoria jasnou rečou. Len čo vyšli prvé slnečné lúče, Kalisová začala čoraz viac tráviť čas vonku na svojom prominentnom hausbóte pri Jarovskom ramene s mólom a so vstupom priamo do vody. Na brehu kotvia desiatky vodných domov a asi málokto by pohrdol tichým prostredím, ktoré táto lokalita ponúka.

Miriam si miesto ihneď zamilovala a pravidelne organizuje seansy s kamarátkami či milostné stretnutia s pánom tajomným. Práve s mladíkom, ktorý vyzerá podstatne mladší než jej bývalí partneri, sa ju tam Novému Času podarilo zachytiť. Podľa našich informácií sa mala moderátorka do nového chlapa zahľadieť už dávnejšie.