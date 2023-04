Na Putina majú podľa USA tlačiť z viacerých strán: Nie sú schopní mu to na rovinu povedať!

Rusko by pred možnou ukrajinskou protiofenzívou malo prejsť do defenzívy, snaží sa ruského prezidenta Vladimira Putina presvedčiť finančník Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. Vo svojej pravidelnej analýze situácii na ukrajinskom bojisku to uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).