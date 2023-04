Tublatanka je na scéne už 40 rokov: Nádherné stretnutie s fanúšikmi na Morave! Kedy sa chystá ďalšie?

Tublatanka je na hudobnej scéne neuveriteľných 40 rokov, počas ktorých priniesla megahity ako Pravda víťazí, Žeravé znamenie osudu, Láska, drž ma nad hladinou, Šlabikár, Skúsime to cez vesmír, Matka či Dnes.

Kultová skupina vydala počas existencie jedenásť radových albumov a teraz prichádza s novým nosičom s názvom Uprostred chaosu, ktorý vychádza po dvanástich rokoch. Líder skupiny Maťo Ďurinda (61) si v rozhovore pre Nový Čas nedeľa zaspomínal aj na člena Tublatanky Doda Dubána († 38), od smrti ktorého uplynie 25. apríla neuveriteľných 20 rokov.



Začnime horúcou udalosťou - nedávno ste zažili úžasné stretnutie s fanúšikmi na Morave pri príležitosti 40. výročia vzniku Tublatanky.

Moravu sme si vybrali preto, aby mohli prísť fanúšikovia z Čiech i zo Slovenska, a objavili sme skvelý areál - vinárstvo, kde je hotel, vínotéka a celé je to uzatvorené, takže sme prežili krásny víkend s našimi 250-imi fanúšikmi. Najprv sme sa aj obávali, lebo predsa nepoznáte všetkých fanúšikov, ale nik sa neopil, nevystrájal, nič sa nedemolovalo. Podpisovali sme sa skoro 5 hodín, čo nás aj prekvapilo, fotili sme sa s fanúšikmi. Súčasťou víkendu bol aj poctivý dvojhodinový koncert vo vínnej pivnici. Vypočuli sme si mnohé zaujímavé príbehy z minulosti z našich koncertov, čo ľudia pozažívali. Na tretí deň pri rozlúčke sme sa ešte stretli všetci a spoločne sme si zaspievali našu novú pesničku Dobrí priatelia, podľa ktorej je nazvaná aj šnúra našich koncertov. Myslím si, že tá pesnička je naozaj dobrá a mohla by spájať ľudí dnes, keď je spoločnosť doslova roztrieštená. Prekvapilo nás, že takmer všetci pesničku vedeli, hoci je z nového albumu, a nahrali sme si to ako pamätné video. Všetky tváre sú zaznamenané, keď budeme oslavovať 50 alebo 60 rokov Tublatanky, tak si to budeme prehrávať (úsmev).





Záujem o stretnutie s Tublatankou však je obrovský a na jeseň si to zopakujete pre ďalšiu várku rockerov...

Samozrejme nás potešilo, ako rýchlo sa kapacita areálu vypredala, a keďže záujem neutíchal a pribúdalo sklamaných fanúšikov, rozhodli sme sa im vyjsť v ústrety a zopakovať si to na jeseň v tom istom areáli.



Tých 40 rokov na javiskách stálo za to?

Áno, aj keď nie je ľahké 40 rokov vychádzať na javiská, odovzdať zo seba maximum. Každý koncert je výzvou, za 40 rokov sme sa veľa zapotili, oceňujem aj pánov z kapely Ďura Topora a Petra Schlossera, že do každého koncertu dávajú svoju dušu a srdce, nikdy nič neodflákli. Aj ja to mám v sebe - vydať zo seba všetko a hoci sme dohodnutí, že koncerty budú trvať dve hodiny, toto pravidlo som už na počiatočných koncertoch porušil a išli sme aj dve a pol hodiny. Ďuri Topor mi aj naznačil, že haló, dohoda bola do dvoch hodín. Nemyslí to v zlom, naopak, vie, že aj moje hlasivky dostávajú zabrať. Naše piesne spievam v dosť vysokých polohách. Napríklad pri pesničke Dnes zapnú všetci mobily, natáčajú a čakajú ako zvládnem to povestné „a vííííííín“, ale zatiaľ tento boj vyhrávam. (úsmev)

