Pretras v RTVS, moderátor bez servítky povedal, čo sa deje v zákulisí: Je koniec!

Má toho dosť! Skúsený investigatívny novinár Marek Vagovič v polovici novembra získal priestor v RTVS s diskusnou reláciou Pod povrchom. Vagovič, ktorý už okúsil prácu v niekoľkých redakciách, opúšťa moderátorské kreslo.

Vagovičova relácia sa tešila obľube divákov a kameru či televíznu obrazovku si užíval i on sám. Podľa jeho opatrných slov sa však zdá, že niektoré jeho nápady sa do vysielania predrali len s "odretými ušami".

Vagovič mal ešte pred niekoľkými týždňami s reláciou Pod povrchom veľké plány. Chcel spovedať odborníkov, ktorí stoja "v prvej línii zápasu s korupciou a mafiou – policajtov, prokurátorov, sudcov." Na druhej strane si chcel do diskusií pozvať zaujímavých hostí i z druhej strany barikády, do ktorej podľa neho patrí i bývalý šéf finančnej správy František Imrecze. A tam mal pre novinára a jeho reláciu nastať problém.

"Začalo to 'nevinnými' poznámkami, či je naozaj nevyhnutné robiť s ním rozhovor – a keď už to musí byť, či ho radšej neodložiť na neskôr... Časť vedenia RTVS sa totiž obávala, že bude hovoriť o živých veciach v kauzách, kde je kľúčovým svedkom (spolupracujúcim obvineným). Dokonca padla aj veta: 'Čo keď tam povie niečo o Pellegrinim'," odhaľuje zákulisné informácie Vagovič, no zdá sa, že napriek prvotnej kritike novinár ešte nehádzal flintu do žita.