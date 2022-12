Peskov to povedal bez okolkov: Toto je pravý dôvod, prečo Rusko napadlo Ukrajinu

Rusko napadlo vo februári Ukrajinu preto, lebo boli ignorované jeho obavy týkajúce sa tzv. minských dohovorov z rokov 2014 a 2015, ktoré Kyjev uzavrel so seperatistami podporovanými Moskvou.

Zamerané boli na urovnanie konfliktu na východnej Ukrajine. Podľa ruských tlačových agentúr to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR správu prevzala z agentúry Reuters. Na otázku novinára, či má Rusko pocit, že bolo v súvislosti s minskými dohodami "podvedené", Peskov uviedol: "Postupom času sa to, samozrejme, stalo očividným." Dodal, že ruský prezident Vladimir Putin aj ďalší predstavitelia na to opakovane upozorňovali.

"Iní účastníci rokovacieho procesu však toto všetko ignorovali," povedal Peskov. Zhrnul, že tieto okolnosti podľa Moskvy následne viedli k spusteniu "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine, ako Moskva svoju ofenzívu nazýva. Dve Minské dohody, podpísané v rokoch 2014 a 2015, sprostredkovali Nemecko a Francúzsko. Na ich základe bolo stanovené prímerie v Donbase medzi proruskými separatistami a ukrajinskou armádou. Rusko a Moskva sa však navzájom obviňovali z porušovania prímeria.

Reuters pripomína, že šéf Kremľa Putin v piatok vyjadril sklamanie nad nedávnymi vyhláseniami bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktoré sa týkali práve minských dohôd. Rusko interpretovalo vyjadrenia Merkelovej v jej rozhovore pre týždenník Die Zeit, ktorý bol zverejnený v stredu, tak, že mierový plán z Minska bol uzavretý len preto, aby Ukrajina získala čas na zbrojenie a prípravu na vojnu s Ruskom. Merkelová v zmienenom rozhovore doslovne uviedla: "Minské dohody z roku 2014 boli pokusom poskytnúť Ukrajine čas. Tento čas krajina využila aj na to, aby sa stala silnejšou - ako môžeme dnes vidieť."