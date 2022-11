Školu, ktorú navštevujú stovky žiakov chcú zrušiť: Pedagógovia aj rodičia sú ochotní bojovať

Mesto Prievidza chce ku koncu augusta budúceho roka zrušiť Základnú školu (ZŠ) na Ulici P. J. Šafárika. Odôvodňuje to podhodnoteným normatívom na žiaka zo strany štátu, demografickým vývojom aj ekonomickou náročnosťou prevádzky. Rodičia žiakov i pedagógovia pripravujú kroky na zvrátenie zrušenia školy.

"Mesto je zriaďovateľom siedmich ZŠ. Momentálne máme približne 2900 žiakov, keď to spriemerujeme na jednu ZŠ, vyjde to 400 detí na jednu školu. Optimálny počet žiakov, ak by sme chceli mať ekonomicky vyrovnané financovanie, je 500 až 800," uviedla vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana mestského úradu Beáta Révayová s tým, že je nevyhnutné pristúpiť k racionalizácii a optimalizácii siete škôl. V prípade ZŠ na Ulici P.J. Šafárika mesto podľa nej dlhodobo sleduje pokles žiakov, zo 400 žiakov v priebehu desiatich rokov sa ich počet znížil na viac ako 200.

"Jedna vec je prevádzkovať školu a druhá vec je aj zabezpečovať kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Pri siedmich školách s takým malým počtom žiakov efektívne prevádzkovať všetky je nemožné. Výchovno-vzdelávací proces tak ukrajujeme na úkor prevádzky budovy, zvlášť v tomto čase," argumentovala Révayová. Budova ZŠ je podľa nej v zlom technickom stave.

O plánovanom zatvorení školy sa dozvedeli rodičia v závere minulého týždňa, priblížila jedna z mám Michaela Vincúrová, ktorej na ZŠ P. J. Šafárika chodí syn. "Nie sme spokojní s týmto rozhodnutím," povedala.