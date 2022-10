Posun v kauze explózie na Krymskom moste: Ako to Ukrajinci dokázali? Rusi oznámili detaily akcie

Ruská Federálna bezpečnostná služba v utorok informovala, že v kauze výbuchu na Krymskom moste zadržala osem podozrivých, uviedla agentúra DPA.

Za organizátora útoku na most bola označená ukrajinská vojenská rozviedka a jej šéf Kyrylo Budanov. Zadržaných bolo päť občanov Ruska, traja občania Ukrajiny a jeden Armén, ktorí sa podieľali na príprave zločinu, uviedla FSB.

FSB spolu s Vyšetrovacím výborom Ruskej federácie (Sledkom) zistili, že organizátorom útoku na Krymský most bola hlavná správa vojenskej rozviedky ukrajinského ministerstva obrany, jej riaditeľ Kyrylo Budanov, jeho podriadení a agenti.

Vyšetrovanie prípadu pokračuje, informovala FSB s tým, že všetci organizátori útoku a ich spolupáchatelia vrátane cudzích štátnych príslušníkov budú stíhaní v súlade s ruským právom.

Výbušné zariadenie bolo podľa FSB maskované v kotúčoch stavebnej polyetylénovej fólie, prevážaných na 22 paletách s celkovou hmotnosťou viac než 22 ton. Do prepravy tohto nákladu boli podľa FSB zapojení občania Ukrajiny a Gruzínska a jeden občan Arménska.

FSB vo svojom vyhlásení spresnila, že tento náklad bol začiatkom augusta odoslaný z juhoukrajinského prístavu Odesa do bulharského prístavu Ruse a odtiaľ následne do Gruzínska a Arménska, kde ho preložili na nákladné auto, ktorým náklad putoval do Krasnodarského kraja na juhu Ruska.

Tam nákladu vystavili falošné doklady a preložili do iného nákladného auta. Ako prijímateľ tovaru bola uvedená neexistujúca spoločnosť na Kryme.

Minulú sobotu, 8. októbra, počas jazdy po Krymskom moste došlo v nákladnej časti auta k explózii. Od nej sa následne vznietili aj cisternové vagóny vlaku prechádzajúceho po železničnej časti mosta.

Ruská federácia označila výbuch na Krymskom moste, známom aj pod názvom Kerčský, za teroristický čin.