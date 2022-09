V Kanade zabili dvaja šialenci 10 ľudí, krajina je na nohách: Z podrobností mrazí!

Kanada je na nohách! Dvaja muži zabili nožmi 10 ľudí a 15 ich zranili. Nebezpeční páchatelia sú na úteku a polícia vyhlásila poplach v troch provinciách, ktoré sú dokopy veľké ako polovica Európy.

K sérii útokov došlo v nedeľu skoro ráno na 13 miestach v odľahlej indiánskej komunite v provincii Saskatchewan.Úrady nezverejnili, aký je medzi nimi vzťah, špekuluje sa, že sú to bratia. Na Mylesa bol v máji vydaný zatykač, pretože sa vyhýbal nástupu do väzenia.

Oboch podozrivých identifikovali viacerí svedkovia. Niektoré zo svojich obetí si vyberali cielene, na iné zaútočili úplne náhodne. Jednou z identifikovaných zavraždených bola Lana Head, mama dvoch dcér, ktoré jej už priviedli na svet aj vnúčatá. Zdá sa, že páchatelia chodili od dverí k dverám v najmenej dvoch dedinách. Po šialenom vyčíňaní sa dvojica vrahov vydala na útek v čiernom SUV značky Nissan. Ozvali sa svedkovia, ktorí ich auto údajne videli 330 km južne od miesta činu.

Polícia zriadila zátarasy na cestách a kontroluje vozidlá. Obyvatelia provincií Saskatchewan, Manitoba a Alberta dostali do mobilných telefónov správy o poplachu. Vodičov vyzvali, aby nebrali stopárov. „Neopúšťajte bezpečné miesto. Buďte opatrní, ak púšťate niekoho iného k sebe domov,“ varovala Kráľovská kanadská jazdecká polícia v Saskatchewane.

V Kanade je to jeden z najhorších prípadov masových útokov. Polícia o motíve odmietla špekulovať, no indiánski lídri naznačili, že prípad súvisí s drogami. „Toto je deštrukcia, ktorej čelíme, keď škodlivé ilegálne drogy vtrhnú do našich komunít,“ vyhlásil náčelník Bobby Cameron.