Rodina z Blatnej Polianky má kvôli suchu veľké trápenie: Vodu si nosia v bandaskách, sprcha na prídel

Doslova za humnom majú obrovské rybníky, žijú v obci známej záplavami, no sú bez vody. Šesťčlenná rodina v obci Blatná Polianka (okr. Sobrance) si najvzácnejšiu tekutinu musí vlastnoručne donášať.

Situácia je taká zlá, že osprchovať sa môže len jeden, najviac dvaja členovia rodiny za deň. Vodu nemajú už ani v studniach. Pán Stanislav žije v rodinnom dome v obci Blatná Polianka spolu s manželkou, so svojou 80-ročnou mamou, sestrou, s dcérou a so synovcom. Fungovanie v domácnosti majú pre nedostatok vody veľmi náročné. Na dvore majú dve studne, no tie sú už týždne prázdne.

Priznal, že nedostatok vody počas leta ich sužuje už dlho, keďže obec sa trápi s vybudovaním vodovodu, toto leto je však extrém. „V minulosti sa nám stávalo, že týždeň, maximálne dva, sme nemali vodu. Teraz ju nemáme mesiace... Tu skoro celé leto nepršalo,“ sťažuje sa hlava rodiny.





Sprcha v Michalovciach

Podľa Stanislava musia chodiť po vodu každý druhý deň. „V aute dovezieme tak okolo 200 litrov vody z inej obce, nosíme ju v bandaskách a demižónoch,“ povedal s tým, že z toho si môžu len niečo navariť. Najväčší rad na vodu je v sprche.

„Synovec chodí do roboty do Sobraniec, večer sa preto nikto neumýva, aby sa on mohol ráno osprchovať a ísť do práce ako človek. Ak deti idú do školy, sprchovať sa chodia k tete do Michaloviec. U nás sa za deň môžu osprchovať maximálne dvaja, viac vody nenaťaháme. Musíme prežívať, ako vieme. Prať chodíme k rodine do Michaloviec, nemáme inú možnosť,“ priznal Stanislav.