Že šťastné konce neexistujú? Írka letela za chlapcom z Tindra cez dva oceány: Príbeh ako z filmu!

Clodagh O’Sullivanová mala na Tindri zhodu s Bradym Elliotom, ktorý bol v jej rodnom Írsku na dovolenke. No ani po Bradyho návrate na Havaj sa dvojica nenechala zastaviť diaľkou.

Napriek tomu, že sa nikdy nestretli, Clodagh a Brady si začali vymieňať správy a videohovormi trávili hodiny, píše Daily Mirror. Po troch mesiacoch, v novembri 2019, ju Brady presvedčil, aby ho prišla navštíviť na Havaj, kde práve pracoval. Obaja zažili lásku na prvý pohľad a rýchlo si naplánovali ďalšie stretnutie. Rozhodli sa, že Clodagh by mala na Vianoce navštíviť Bradyho domov na Floride.

Veci nabrali rýchly spád. Počas cesty na Jamajku a USA v októbri 2020 Clodagh otehotnela a Brady sa presťahoval do Írska. Na svet privítali syna Jamieho a svoj rodinný život milujú, hoci to neočakávali. „Nikdy za milión rokov by som si nepomyslela, že sa zamilujem a založím si rodinu po prijatí správy na Tindri. Skoro som sa rozhodla, že za ním nevycestujem. No hneď, ako sme sa stretli, vedela som, že je to ten pravý,“ povedala Clodagh.

Brady to cítil rovnako. „Zdalo sa mi trochu bláznivé písať si s niekým, kto sa nachádza o dva oceány ďalej, no malo to tak byť. Stále som ju žiadal, aby ma navštívila na Havaji, pretože som vedel, že to, čo máme, je výnimočné. Celé mesiace sme sa rozprávali a telefonovali a nakoniec sme jej zohnali letenku. Stretnúť sa s ňou na letisku bol ten najviac nervydrásajúci deň v mojom živote,“ vysvetlil.

„Už na tom letisku som vedel, že Clodagh je tá pravá. Prvých pár týždňov sme mali pocit, akoby sme sa poznali už tisíc životov,“ dodal. Hoci dieťa spolu ešte neplánovali, Clodagh tvrdí, že šlo o najlepšie prekvapenie. „Odkedy sa Jamie narodil, Brady sa presťahoval do Dingle a máme spolu dom. Museli sme nasledovať svoje srdce,“ hovorí. „Žiť v Írsku je úžasné. Nikdy by som nepovedal, že budem žiť v inej krajine, ale žiť tu s ňou a naším malým chlapčekom je sen. Milujem každučkú sekundu,“ uzavrel Brady.