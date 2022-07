Otrasný prípad vulgárnej matke zo Šale, ktorá bila deti a vyhrážala sa im smrťou: Súd rozhodol!

Otrasný prípad, ktorý šokoval celé Slovensko! Margita zo Šale, ktorú videá zachytávajú, ako vulgárne nadáva svojim deťom či dokonca ich bije a vyhráža sa im smrťou, pôjde do väzenia.

Rozhodol o tom v sobotu (30. júla) Okresný súd v Galante. Informuje o tom portál noviny.sk. Mladá matka videá s hrozivým obsahom dokonca zdieľala na sociálnej sieti. Tam si ich všimli ľudia a veci sa dali do pohybu. Ešte v stredu (27. júla) Margite odobrala deti sociálka, popoludní už bola na výsluchu. Matka tvrdila, že sa o deti vzorne stará. Vo štvrtok (28. júla) ju obvinili z týrania detí. Vyšetrovateľ podal návrh na jej vzatie do väzby, o ktorom v sobotu rozhodol súd, a to tak, že Margita pôjde do väzenia.