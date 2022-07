Polícia chytila muža, ktorý utiekol z väzenia: Neuveríte, kto ho pomohol polícii dolapiť!

Väzňa Stanislav Oračka (34) v stredu (20.7.) zadržali muži zákona v obci Likava.

Stanislav Oračko (34) sa podľa polície v utorok vzdialil z pracoviska v obci Kalameny v okrese Ružomberok. Podľa toho, čo zriadenci opísali, mal na sebe montérkovú súpravu s modrým pásom na chrbte a na boku nohavíc a oranžové tričko.

Polícia vyzývala ľudí, aby sa ho nepokúšali zadržať, keďže môže byť nebezpečný a možno i ozbrojený. Podľa informácií denníka Pravda v utorok (19.7.) nad obcou lietal policajný vrtuľník a policajti na každej križovatke kontrolovali motorové vozidlá. Obecný rozhlas vyzýval občanov, aby nevychádzali z domu a radšej sa zamkli.

Napriek tomu sa však našiel hrdina, vďaka ktorému sa policajtom podarilo väzňa dolapiť. Marián Javorka, starosta obce Likavka, kde trestanca chytili, pre TV Markíza povedal, že pracovník obce práve roznášal obedy dôchodcom, keď spozoroval podozrivého muža v záhradkárskej oblasti. Ten okamžite zavolal políciu.

Informácie o dolapení väzňa potvrdili už aj muži zákona: "Hľadaný muž bol počas dnešnej pátracej akcie, do ktorej boli nasadené všetky dostupné sily a prostriedky, vypátraný v katastri obce Likavka, okres Ružomberok, a to policajtmi z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Ružomberku. Vypátraný muž bude po vykonaní všetkých potrebných úkonov eskortovaný do ústavu na výkon trestu odňatia slobody."