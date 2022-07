Výlet sa zmenil na tragédiu: Šampión v kulturistike Robert († 27) zomrel pri záchrane nevlastného syna

Neváhal a skočil do vody! V priehrade Teplý vrch (okr. Rimavská Sobota) prišiel v sobotu o život dvojnásobný majster Slovenska v kulturistike dorastencov Robert († 27) z Rimavskej Soboty. Športovec paddleboardoval s nevlastným synom Vladkom (10), ktorého s láskou vychovával a zniesol by mu modré z neba.

V strede priehrady sa však chlapec šmykol a spadol do vody. Robo neváhal a vrhol sa za ním. Zachránil ho, lenže potom mu došli sily... Vodná nádrž Teplý vrch si po vyše 16 rokoch vyžiadala v priebehu dvoch týždňov už druhú obeť. O život pripravila dvojnásobného šampióna v kulturistike dorastencov Roberta, ktorý sa tam vybral stráviť voľný deň s milovanou družkou Luciou, malou dcérkou Natálkou a nevlastným synom Vladkom.

„Stále boli niekde spolu, chodili po výletoch, túrach alebo sa kúpať. Robo a Lucka boli veľmi citovo naviazaní,“ prezradila ich známa Katka. Mladý otecko sa vybral na paddleboard aj s nevlastným synčekom, no chvíle plné radosti a pohody sa však v strede priehrady zmenili v priebehu pár sekúnd na boj o holý život. Vladko totiž spadol do vody a začal sa topiť. Robert sa za ním okamžite vrhol a podarilo sa mu ho vytiahnuť. Lenže potom mu došli sily a pred Vladkom sa stratil v hlbinách Teplého vrchu. Chlapec začal zúfalo volať o pomoc...

Mali vesty?

Podľa prevádzkara pláže Ormet Tibora Oštroma dvojici okamžite vyrazili na pomoc ich zamestnanci. „Stalo sa to približne v strede priehrady. Naši pracovníci tam smerovali na člne. Snažili sa urobiť všetko, čo bolo v ich silách. Bohužiaľ, už bol pán pod vodou,“ povedal Oštrom s tým, že k paddleboardom sa stále dávajú aj vesty, no otec so synom ich na sebe nemali, ale boli pripnuté na doske. Na miesto nešťastia boli privolané aj všetky záchranárske zložky.

Záchranári pomáhali vystrašenému chlapčekovi. „Vyslaní záchranári ošetrili maloletú osobu, viac informácií vzhľadom na to, že išlo o dieťa, nemôžem poskytnúť,“ potvrdila hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Roberta sa pokúšali niekoľko hodín nájsť potápači, ktorí monitorovali dno z člna aj za pomoci sonaru. Napokon o 21.45 hod. z hĺbky 10 metrov vytiahli len bezvládne telo.