Kontroverzná americká speváčka Miley Cyrus (29) už nie je to nevinné dievčatko, ktoré poznáme z tínedžerskej kultovky Hannah Montana.

Okrem anjelského hlasu a skvelých hereckých výkonov sa verejnosti vryla do pamäti i svojim škandalóznym správaním.S frajerom, Maxxom Morandom (23), si vyrazili na Broadway v New Yorku, kde na seba strhli všetky oči!

Miley si na seba hodila jagavé, zlaté šaty s leopardím vzorom. Trblietavé doplnky jej nechýbali ani na topánkach. No mama, tá sa teda poriadne odviazala. Lesklé obtiahnuté legíny a top, ktorý ledva-ledva zakryl jej hruď. Len málokto by uveril, že nemá dvadsať ani dvadsaťpäť! Maxx nesmel za kráskami zaostávať a do očí okamžite udrie červená polokošeľa, ktorá jeho retro outfitu dodáva ten pravý šmrnc.

