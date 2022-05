Ostrá výčitka šéfa európskej diplomacie: Čo odkazuje ľuďom, ktorí kritizujú dodávky zbraní na Ukrajinu!

Šéf zahraničnej politiky Európskej únie (EÚ) Josep Borrell vehementne obhajoval dodávky zbraní na Ruskom napadnutú Ukrajinu.

Pre stredajšie vydanie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) uviedol, že nerozumie ľuďom, ktorí v týchto dodávkach vidia predovšetkým predĺženie vojny. TASR správu prevzala od agentúry DPA.

"Pýtam sa týchto ľudí: To, ako sa táto vojna skončí, nehrá žiadnu rolu? Majú Ukrajinci padnúť na kolená, roztrhaní na kusy Rusmi? To je to, čo chcete?" uviedol Borrell.

"Vojny končia rokovaním. K rokovaciemu stolu sa však musí prísť z pozície sily, a teraz ide o to, aby sa Ukrajinci do tejto pozície dostali," dodal.

Šéf európskej diplomacie zároveň vylúčil, že by EÚ mohla pri takýchto rokovaniach vystupovať v úlohe sprostredkovateľa. "Rusi to nebudú akceptovať, rovnako ako by sme my v úlohe sprostredkovateľa neakceptovali Rusko," podotkol.

"Turecko tu odvádza celkom dobrú robotu. Má dobré vzťahy na oboch stranách. Najlepšou by bola samozrejme Organizácia Spojených národov," uviedol 75-ročný Borrell.

Zároveň kritizoval, že EÚ je v mnohých rozhodnutiach odkázaná na jednomyseľnosť členských štátov, cituje DPA. "Právo veta fungovalo so šiestimi členmi, ale nie dnes s 27 a nie zajtra s možno 33 krajinami. Je to vždy len ťažšie," upozornil.