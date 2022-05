ONLINE Krvavý vojenský konflikt na Ukrajine: Prezident Zelenskyj bije na poplach

07:19 Invázia ruských vojsk na Ukrajinu má negatívne dôsledky aj na zásoby drevoviny po celom svete. V ohrození tak sú aj dodávky, čo by mohlo spôsobiť rast cien základných produktov, ako sú papierové vreckovky alebo toaletný papier. Agentúre Bloomberg to povedal šéf spoločnosti Suzano Walter Schalka. Firma patrí k najväčším svetovým výrobcom buničiny.

07:17 Talianske úrady v piatok zabavili luxusnú jachtu Scheherazade (Šeherezáda), o ktorej sa špekulovalo, že patrí ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi. TASR informáciu prevzala od agentúry AFP.

#BREAKING: Italian authorities have frozen the #Scheherazade superyacht, which has been linked to Vladimir #Putin. The $510M yacht had been under investigation for months and the freezing comes amid fears it was about to leave Italy. Read more @Forbes:https://t.co/5cWTjqEOcy