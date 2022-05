Írsko čaká zaujímavý boj: Najviac kresiel v parlamente môže získať nacionalistická politická strana

Proírska nacionalistická strana Sinn Féin je na dobrej ceste k tomu, aby sa stala najväčšou stranou v severoírskom parlamente, Stormonte. Vyplýva to z predbežných výsledkov volieb, o ktorých TASR informuje na základe správy denníka The Guardian.

Strana získala najviac, až 29 percent, spomedzi prvých preferenčných hlasov odovzdaných vo štvrtkových voľbách, v ktorých si občania Severného Írska volili 90 členov parlamentu. To by umožnilo jej podpredsedníčke Michelle O’Neillová stať sa prvou ministerkou (predsedníčkou vlády) v regióne. Bola by tak prvým nacionalistom zastávajúcim túto pozíciu, čo by znamenalo tvrdú ranu pre unionizmus.

Hoci sa hlasy stále sčítavajú, už teraz je jasné, že Demokratická unionistická strana (DUP), ktorá má v súčasnosti v severoírskom parlamente najviac kresiel, dramaticky stratila svoje prvenstvo, keď v prvom preferenčnom hlasovaní klesla na 21,3 percent. "Je to katastrofa pre DUP," napísal na Twitteri bývalý špeciálny poradca strany Tim Cairns.

Ďalším veľkým víťazom štvrtkových volieb je centristická strana Aliancia, ktorá posilnila na 13,5 percent, čím sa dostala na tretie miesto a ukázala rastúci vplyv voličov, ktorí sa vyhýbajú nacionalistickým i unionistickým nálepkám.

Očakávaný bojkot DUP by mohol oddialiť a možno aj zmariť vytvorenie novej exekutívy, iba ak by vláda Borisa Johnsona opätovne prerokovala protokol Severného Írska s EÚ, tak ako to požaduje DUP. To by vyvolalo otáznik nad tým, či sa O'Neillová stane prvou ministerkou, no nezmenilo by to hlboký psychologický dopad víťazstva Sinn Féin.